Новак Джокович: Рублёв хочет впервые выйти в полуфинал ТБШ. Надеюсь, этого не произойдёт

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович поделился настроем на предстоящий матч с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, седьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым в четвертьфинале Уимблдона-2023.

В 1/8 финала Джокович (2) со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 обыграл полуфиналиста Уимблдона-2021, 18-ю ракетку мира, поляка Хуберта Хуркача (17).

«У него не такая игра, как у Хуберта. Очень мощные и быстрые удары с задней линии, он плотно её держит. Один из лучших форхендов в туре. Я не буду слишком много говорить о тактике, простите. Оставлю её при себе (улыбается).

Рублёв уже давно в топ-10, он хочет впервые выйти в полуфинал турнира «Большого шлема». Надеюсь, этого не произойдёт», — сказал Джокович в интервью на корте.