Медведев: в обычной жизни меня сложно вывести на эмоции, но на матчах я более страстный

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как меняется его поведение на корте.
«На послематчевых интервью я больше похож на себя в обычной жизни. Во многом это разные личности, но это всё равно я, так что есть и сходства. Но во время матчей я более страстный. Может, не кричу «камон», как Рафа (Надаль), не пытаюсь завести толпу, но очень импульсивный. Это хорошее слово.
А в обычной жизни меня сложно вывести на эмоции. Я более беззаботный, типа что будет, то будет. Но, начиная с момента, как я вышел на корт №1, играть против британца было круто. Когда трибуны за тебя, не ведут себя неуважительно, это помогает здорово чувствовать себя на корте», — сказал Медведев на пресс-конференции после дебютного выхода в четвертьфинал Уимблдона-2023.
- 10 июля 2023
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