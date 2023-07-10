Уимблдон-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 10 июля

Сегодня, 10 июля, завершился восьмой игровой день мужского Уимблдона-2023. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.
Теннис. Уимблдон-2023. Мужчины. Восьмой игровой день. Результаты:
Даниил Медведев (Россия, 3) – Иржи Легечка (Чехия) – 6:4, 6:2, (отказ);
Кристофер Юбэнкс (США) – Стефанос Циципас (Греция, 5) – 3:6, 7:6 (7:4), 3:6, 6:4, 6:4;
Новак Джокович (Сербия, 2) – Хуберт Хуркач (Польша, 17) – 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4;
Хольгер Руне (Дания, 6) – Григор Димитров (Болгария, 21) – 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 6:3;
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Маттео Берреттини (Италия) – 3:6, 6:3, 6:3, 6:3.
Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет £ 44 700 000, их действующим чемпионом является Джокович.
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