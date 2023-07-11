Джокович: Рублёв — один из самых стабильных игроков на всех покрытиях. Я очень его уважаю

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о предстоящем матче с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, седьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым в четвертьфинале Уимблдона-2023.

В 1/8 финала Джокович (2) со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 обыграл полуфиналиста Уимблдона-2021, 18-ю ракетку мира, поляка Хуберта Хуркача (17).

«Андрей Рублёв – фантастический игрок, у которого один из лучших форхендов в мире. В его игре очень высокая интенсивность, что создаёт напряжённость на корте. При этом он чрезвычайно приятный парень. Очень приятная личность. Он невероятно усердно работал, чтобы попасть в топ-10, откуда не выходит в последние несколько лет. Он один из самых стабильных игроков на всех покрытиях. Я очень его уважаю.

Я был удивлён, узнав, что он ещё ни разу не выходил в полуфинал турнира «Большого шлема», что, очевидно, станет для него дополнительной мотивацией в нашем матче, вдохновит сыграть его в лучший теннис.

Мне придется иначе, чем с Хуркачем, тактически готовиться к игре с Рублёвым. У него не такая мощная подача, как у Хуберта, но у него определённо более быстрые руки, просто очень мощная игра на задней линии. Да, я буду надеяться, что завтра восстановлюсь и буду настолько свеж, насколько это возможно», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.