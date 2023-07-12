Элина Свитолина: чувствую себя другим человеком. Психологически я стала гораздо сильнее

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своих ощущениях после выхода в полуфинал Уимблдона-2023.

«Чувствую себя другим человеком. Хочу привнести что-то новое в свою игру. Психологически я ощущаю себя гораздо сильнее, и даже тяжёлые моменты переношу легче. Стараюсь оказывать меньше давления на саму себя. Хочу использовать ту новую энергию, которая у меня появилась», — приводит слова Свитолиной Eurosport.

Напомним, в полуфинале Уимблдона Свитолина сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой. Встреча спортсменок состоится завтра, 13 июля. Ранее Свитолина выбила из турнира первую ракетку мира польскую теннисистку Игу Свёнтек. Женский турнир Уимблдона завершится 15 июля. Действующей чемпионкой соревнований является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.