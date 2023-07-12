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Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс: россиянин выиграл 1-й сет в четвертьфинале Уимблдона

Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс: россиянин выиграл 1-й сет в четвертьфинале Уимблдона
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Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева с представителем США Кристофером Юбэнксом (43-я ракетка мира) в четвертьфинале Уимблдона-2023. Его со счётом 6:4 выиграл Медведев.

Стартовая партия продлилась 41 минуту. Даниилу удалось реализовать один брейк-пойнт из двух заработанных. Россиянин не давал шансов Юбэнксу на своей подаче, на его счету шесть эйсов.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс в четвертьфинале Уимблдона-2023.

Уимблдон (м). 1/4 финала
12 июля 2023, среда. 17:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		1      
4 		2      
             
Кристофер Юбэнкс
43
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс

Ранее спортсмены один раз встречались на корте в официальных матчах. В четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами в 2023 году победу одержал Медведев.

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