Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс: россиянин выиграл 1-й сет в четвертьфинале Уимблдона

Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева с представителем США Кристофером Юбэнксом (43-я ракетка мира) в четвертьфинале Уимблдона-2023. Его со счётом 6:4 выиграл Медведев.

Стартовая партия продлилась 41 минуту. Даниилу удалось реализовать один брейк-пойнт из двух заработанных. Россиянин не давал шансов Юбэнксу на своей подаче, на его счету шесть эйсов.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс в четвертьфинале Уимблдона-2023.

Ранее спортсмены один раз встречались на корте в официальных матчах. В четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами в 2023 году победу одержал Медведев.