Соболенко оценила заявление WTA о рукопожатиях украинок с соперницами из России и Беларуси

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на заявление WTA о том, что теннисистки из Украины отказываются жать руки соперницам из России и Беларуси после матчей. Организация приняла это решение после нескольких случаев, когда болельщики освистали данные действия теннисисток.

«Игроки всё понимают. Я видела вчерашний пост WTA. Они выступили с официальным заявлением, это хорошо. Думаю, люди тоже должны знать, что происходит, почему нет рукопожатий между украинцами и русскими с белорусами. Хорошо, что появилось такое заявление. Очень надеюсь, что больше никто не столкнётся с такой реакцией зрителей», — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в полуфинал Уимблдона-2023.