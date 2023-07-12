«Хочу и то, и другое». Арина Соболенко — о финале Уимблдона и звании первой ракетки мира

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, что её мотивирует больше – шанс впервые в карьере стать первой ракеткой мира или выйти в финал Уимблдона-2023.

Напомним, выход в финал Уимблдона гарантирует Соболенко дебют на первой строчке рейтинга WTA.

«Если честно, хочу и то, и другое. Но я стараюсь концентрироваться на себе, потому что знаю, что если начну думать обо всём этом, то потеряю концентрацию на корте, свою игру. Так что стараюсь сейчас фокусироваться на себе, чтобы показывать свой лучший теннис в каждом матче. А потом посмотрим, готова ли я стать первой ракеткой мира или готова ли я сыграть в ещё одном финале», — сказала Соболенко на пресс-конференции после выход в четвертьфинал турнира.