Даниил Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона (турнира «Большого шлема» на травяном покрытии). В феврале этого года россиянину исполнилось 27 лет.
Это произошло на Уимблдоне-2023. В четвертьфинальном матче Медведев (3) со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 одолел 43-ю ракетку мира, американца Кристофера Юбэнкса. Поединок теннисистов продлился ровно три часа.
За дебютный выход в финал Уимблдона Медведев сразится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 1) – Хольгер Руне (Дания, 6).
В другом полуфинале мужского Уимблдона действующий чемпион серб Новак Джокович (2) сразится с 21-летним итальянцем Янником Синнером (8).
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