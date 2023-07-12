Даниил Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона (турнира «Большого шлема» на травяном покрытии). В феврале этого года россиянину исполнилось 27 лет.

Это произошло на Уимблдоне-2023. В четвертьфинальном матче Медведев (3) со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 одолел 43-ю ракетку мира, американца Кристофера Юбэнкса. Поединок теннисистов продлился ровно три часа.

За дебютный выход в финал Уимблдона Медведев сразится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 1) – Хольгер Руне (Дания, 6).

В другом полуфинале мужского Уимблдона действующий чемпион серб Новак Джокович (2) сразится с 21-летним итальянцем Янником Синнером (8).