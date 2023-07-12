Даниил Медведев эмоционально прокомментировал дебютный выход в полуфинал Уимблдона

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал дебютный выход в полуфинал Уимблдона-2023. В четвертьфинальном матче Медведев (3) со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 одолел 43-ю ракетку мира, американца Кристофера Юбэнкса.

«У меня не очень много пятисетовых побед, но две из них я одержал здесь (на корте №1 Уимблдона) – один раз ушёл с 0:2 по сетам. Это точно один из моих любимых кортов. Рад, что вышел в полуфинал.

После первого сета я точно не хотел играть пять, а когда проиграл третий – точно хотел. У меня не было выбора. В матче был момент, когда я совершенно потерял игру, а он играл хорошо. Я начал тонуть, начал много ошибаться, недостаточно хорошо подавал. В третьем сете мне удалось постепенно что-то выстроить, не проиграть 1:6. И это помогло мне занять сильную позицию в четвёртом сете. У меня было больше возможностей на его подаче, но я не смог сделать брейк. А с тай-брейка уже я играл потрясающе. Я очень доволен», – сказал Медведев в интервью на корте.