«Зрители не зря заплатили деньги». Юбэнкс — о поражении от Медведева на Уимблдоне

43-я ракетка мира, американский теннисист Кристофер Юбэнкс прокомментировал поражение от россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале Уимблдона-2023. Даниил обыграл американца со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1.
«Очень интересный матч, зрители не зря заплатили свои деньги, чтобы развлечься и посмотреть хороший, качественный теннис.
Меня обыграли. Даниил — не просто так один из лучших игроков мира, один из самых сложных соперников. Он это показал. Он на редкость хорошо сыграл в ключевой момент в четвёртом сете. В пятом сете он прибавил, а я немного сбавил. С того момента он взял игру под контроль. Когда он сразу сделал два брейка в пятом, я расстроился. Я считаю, что у меня хорошая подача, мне не нравится, когда делают брейк. И тем более два брейка. И тем более три за сет.
Не скажу, что усталость сказалась, скорее, я был расстроен. Тяжело выкинуть такое из головы, особенно после того, как я так хорошо подавал во втором, третьем и четвёртом сетах. А потом вышел на пятый и сразу отдал свою подачу, конечно, расстроился.
Но и Даниил стал играть лучше. Я смотрел и думал: да уж, он до всех мячей достаёт. Он вынуждал меня играть каждый первый мяч. Поэтому он — тот, кто он есть, поэтому он добился всего, чего добился в спорте», — сказал Юбэнкс на послематчевой пресс-конференции.
- 12 июля 2023
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