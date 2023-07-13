«За такое не дают предупреждений». Медведев — о споре с судьёй в 1/4 финала Уимблдона

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал спор с судьёй Дамьеном Дюмюсуа во время и после матча с американцем Кристофером Юбэнксом в четвертьфинале Уимблдона-2023.
Напомним, Дюмюсуа во время матча вынес Медведеву предупреждение за то, что Даниил попал мячом в оператора. После проигранного розыгрыша Медведев выбил мяч из игры, а тот попал в оператора. Чемпион US Open – 2021 был недоволен решением и спорил с судьёй на французском языке.
«Для этого я ничего не сделал. Случилось то, что я стал проигрывать и злиться. До некоторых мячей я почти успевал, пытался наклониться, и мяч улетел на трибуны. Подумал, что судья, наверное, что-то мне скажет. Он не сказал.
А в последний раз, когда я получил предупреждение, я не хотел делать того, что случилось с мячом, потому что это было опасно. Я хотел отбить его так, чтобы он перелетел через сетку, а он упал, не отскочил, как должен был, поэтому так и полетел. И я подумал: «О, боже».
Просто сильно не повезло, но в конечном счёте ничего не случилось, поэтому я так и удивился предупреждению. Я бы понял, если бы что-то случилось, но ничего же не случилось, вообще-то за такое не дают предупреждений. После мы поговорили с судьёй на вышке. Думаю, мы оба были неправы. Я – из-за своих эмоций, он – в чём-то другом, но это уже к нему вопрос. Просто неудачная ситуация, в которой ничего не случилось, так что мы её проехали», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
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