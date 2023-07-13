Даниил Медведев ответил, чувствует ли враждебное отношение к россиянам на Уимблдоне

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил, чувствует ли враждебное отношение к себе со стороны английской публики во время его матчей на Уимблдоне.
«О других не знаю, я мало чьи матчи видел. Видел матч Андрея (Рублёва) с Новаком (Джоковичем), зрители были замечательные. Не видел матчи Арины, точнее, видел, но без звука.
Что касается меня, то я после первого матча сказал, что трибуны были потрясающими. Сегодня чувствовал, что они поддерживают соперника. Не знаю почему. Может, из-за его тенниса, может, потому что он не был фаворитом, может, ещё почему. Все матчи до четвертьфинала были потрясающими.
Сегодня больше поддерживали его. Но когда я стал проигрывать 1:2, то подумал – поглядим, может, теперь они будут меня поддерживать. И действительно, я стал чувствовать больше поддержки. Это потрясающе. Посмотрим, как будет на Центральном корте, потому что пока что я играл только на корте №1. Думаю, будет так же», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в финал Уимблдона-2023.
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