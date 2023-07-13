Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2023

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем поединке с лидером рейтинга ATP, испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2023.

«Я видел несколько его матчей. Немного против Маттео (Берреттини). Что-то ещё видел? Не помню. Обсудим с тренером тактику. Интересно сыграть против Карлоса, он потрясающий игрок. Ему же всё ещё 19, да? (Алькарасу 20 лет. – Прим. «Чемпионата»). Просто невероятно, что он творит. Он не останавливается, и не думаю, что остановится.

Но я за карьеру играл против многих великолепных игроков. И много раз мне удавалось побеждать. Так что я буду стараться, если покажу свою лучшую игру, у меня будут шансы», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.