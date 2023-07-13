Медведев: расстроился, что мне не дали шанса на Уимблдоне-2022, поэтому так мотивирован

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил, стало ли прошлогоднее отстранение от Уимблдона дополнительной мотивацией для успешного выступления на турнире в этом году.
«Что касается прошлого года, то не особенно, если честно. Я всегда говорил, что хочу играть, хочу быть здесь. Уимблдон – потрясающий турнир. Я хотел хорошо выступить, потому что это статистически мой худший «Шлем». Никогда не мог здесь разыграться. Расстроился в прошлом году, что у меня не было шанса доказать себе, что я могу далеко зайти на Уимблдоне, на этом легендарном турнире.
Поэтому я так мотивирован в этом году. Не потому, что давно хорошо не играл на «Шлемах». Я хочу хорошо здесь выступить. Будет нелегко. Иногда я стараюсь меньше на себя давить, так лучше. А перед этим турниром я больше давил, говорил себе, что должен хорошо выступить.
Иногда коварство в том, что, накладывая на себя больше давления, ты становишься более уязвимым, особенно если давление оказываешь ты сам. Но я справился и пока что доволен. И я буду оказывать на себя ещё больше давления в следующих двух матчах», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в полуфинал турнира.
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