«Давайте подождём ещё два матча». Медведев — на вопрос, нравится ли ему играть на траве

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев после выхода в полуфинал Уимблдона-2023 ответил, нравится ли ему травяное покрытие.

«Давайте подождём ещё два матча (улыбается). Она мне точно нравится больше, чем раньше. Но я хочу постараться дойти до конца, потом можете снова спросить.

В этом году на грунте я действительно что-то обрёл, особенно в движении, сильно адаптировался. Рим был потрясающим. Даже на «Ролан Гаррос» и на других поражениях, в Мадриде и Монте-Карло, я хорошо играл, просто соперники были лучше.

У меня не было мыслей: «О боже, грунт, здесь я не смогу выиграть матч». Наоборот, я чувствовал, что хорошо играю. Где-то дело в удаче. Это по-прежнему не самая моя любимая поверхность, на ней меня можно обыграть.

Здесь же я смог найти ритм, к траве надо меньше адаптироваться. Надо просто хорошо подавать и стараться сделать один брейк за сет. Звучит легко, но это не так, потому что соперник пытается сделать то же самое. Мне удалось найти ритм, что раньше редко случалось на траве, потому что мяч так идёт, что не всегда успеваешь. Пока что мне удаётся, надеюсь, найду ритм ещё на два матча», — сказал Медведев на пресс-конференции.