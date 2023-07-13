«Я поверить в это не могу». Маркета Вондроушова высказалась о выходе в финал Уимблдона

42-я ракетка мира, чешская теннисистка Маркета Вондроушова поделилась эмоциями после выхода в финал Уимблдона-2023. В полуфинале она со счётом 6:3, 6:3 обыграла украинку Элину Свитолину.
«Я поверить в это не могу. Очень рада, что вытянула матч. Последний гейм был таким сложным. Элина – настоящий боец и отличный человек. Очень сложный матч. Я просто очень рада.
Я безумно нервничала весь матч. Во втором сете повела 4:0, она отыгралась, сделала два брейка. Нужно было оставаться сосредоточенной, бороться за каждый гейм.
В прошлом сезоне я пропустила полгода – и ты никогда не знаешь, сможешь [после этого] вернуться на прежний уровень или нет. Я просто очень благодарна, что здорова, что снова могу играть в теннис. В 2022-м я сидела в гипсе и смотрела, как лучшая подруга играет в квалификации. Очень благодарна, что всё так сложилось», — сказала Вондроушова в интервью на корте.
- 13 июля 2023
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