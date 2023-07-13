«Спасает лёгкая одежда». Анастасия Потапова опубликовала новое фото с отдыха

23-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях новые фотографии с отдыха. На снимке Анастасия позирует лёжа на сапборде.
«Спасает лёгкая одежда и лёгкая надежда на дождь», — подписала фото Потапова, добавив эмодзи «солнце».
Фото: из личного архива Анастасии Потаповой
Потапова восстанавливается после выступления на Уимблдоне-2023. Напомним, Анастасия дошла до третьего круга соревнований, где со счётом 2:6, 5:7 проиграла 16-летней соотечественнице Мирре Андреевой (Q). По ходу турнира Потаповой также удалось обыграть швейцарку Селин Наэф (Q) и словенку Каю Юван (Q).
На прошедшем ранее «Ролан Гаррос» Потапова также дошла до третьего круга в одиночном разряде, где со счётом 6:4, 3:6, 0:6 проиграла финалистке 2021 года, соотечественнице Анастасии Павлюченковой.
- 13 июля 2023
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