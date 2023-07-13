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Арина Соболенко на тай-брейке выиграла первый сет полуфинала Уимблдона с Онс Жабер

Арина Соболенко на тай-брейке выиграла первый сет полуфинала Уимблдона с Онс Жабер
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Завершился стартовый сет матча чемпионки Australian Open – 2023, второй ракетки мира, белоруски Арины Соболенко с двукратной финалисткой турниров «Большого шлема», шестой ракеткой мира из Туниса Онс Жабер в полуфинале Уимблдона-2023. Его со счётом 7:6 (7:5) взяла Арина.

Напряжённая партия продлилась 59 минут. В её рамках Соболенко шесть раз подала навылет и допустила три двойные ошибки. Белоруске удалось заработать три брейк-пойнта, но она не сумела реализовать ни одного из них. Отметим, что на счету Жабер уже 22 невынужденные ошибки.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Арины Соболенко и Онс Жабер за выход в финал Уимблдона.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
13 июля 2023, четверг. 17:20 МСК
Онс Жабер
6
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		4 3
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Ранее теннисистки провели четыре личные встречи, счёт по победам в которых 3-1 в пользу белорусской спортсменки.

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