Арина Соболенко на тай-брейке выиграла первый сет полуфинала Уимблдона с Онс Жабер

Завершился стартовый сет матча чемпионки Australian Open – 2023, второй ракетки мира, белоруски Арины Соболенко с двукратной финалисткой турниров «Большого шлема», шестой ракеткой мира из Туниса Онс Жабер в полуфинале Уимблдона-2023. Его со счётом 7:6 (7:5) взяла Арина.
Напряжённая партия продлилась 59 минут. В её рамках Соболенко шесть раз подала навылет и допустила три двойные ошибки. Белоруске удалось заработать три брейк-пойнта, но она не сумела реализовать ни одного из них. Отметим, что на счету Жабер уже 22 невынужденные ошибки.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Арины Соболенко и Онс Жабер за выход в финал Уимблдона.
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Ранее теннисистки провели четыре личные встречи, счёт по победам в которых 3-1 в пользу белорусской спортсменки.
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