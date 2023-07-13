Медведев: Уимблдон никогда, никогда не был моим турниром, но я хочу преуспеть и здесь

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём выходе в полуфинал Уимблдона-2023, где сразится с испанцем Карлосом Алькарасом.
«Дело в том, что я всегда любил Уимблдон, но не траву. Наверное, я никогда не чувствовал себя так хорошо на траве, как в эти две недели. В этот раз я подумал: «Ладно, может быть последние шесть турниров «Большого шлема» или что-то в этом роде прошли не так, как я хотел бы. У меня бывали результаты и получше». Но Уимблдон никогда, никогда не был мои турниром. Сказал себе: «Хочу попытаться доказать самому себе, что я хороший теннисист». Я хочу доказать себе, что могу преуспеть и здесь. До сих пор это срабатывало, но теперь я хочу большего», — приводит слова Медведева Eurosport.
- 13 июля 2023
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