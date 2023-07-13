Онс Жабер сравняла счёт матча с Ариной Соболенко в полуфинале Уиимблдона-2023

Завершился второй сет матча чемпионки Australian Open – 2023, второй ракетки мира, белоруски Арины Соболенко с двукратной финалисткой турниров «Большого шлема», шестой ракеткой мира из Туниса Онс Жабер в полуфинале Уимблдона-2023. Со счётом 6:4 его выиграла Жабер, тем самым сравняв счёт поединка (белоруска взяла стартовый сет со счётом 7:6 (7:5).

Вторая партия продлилась ровно 40 минут. Жабер удалось реализовать два брейк-пойнта, Соболенко — один. Судьба путёвки в финал Уимблдона решится в третьем сете. Победительница этого матча сразится за титул с чешкой Маркетой Вондроушовой.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Арины Соболенко и Онс Жабер за выход в финал Уимблдона.

Ранее у теннисисток были четыре личные встречи, счёт по победам в которых – 3-1 в пользу белорусской спортсменки.