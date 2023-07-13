Ольховский поделился ожиданиями от полуфинала Уимблдона между Медведевым и Алькарасом

Советский и российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о предстоящем противостоянии россиянина Даниила Медведева с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2023.

«С Алькарасом Медведеву будет тяжелее, чем с Юбэнксом. Будет очень сложно победить Алькараса, если будут такие спады, как в игре с американцем. С Карлосом надо цепко играть за каждый мяч и не отдавать ничего своего. Испанец сейчас нацелен [на успех] и будет играть активно и цепко», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что ещё одну путёвку в финал мужского Уимблдона-2023 разыграют действующий чемпион турнира, серб Новак Джокович (2) и итальянец Янник Синнер (8).