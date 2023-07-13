Определились финалистки Уимблдона-2023 в женском одиночном разряде

На Уимблдоне-2023 определились финалистки текущего розыгрыша в женском одиночном разряде. За престижный трофей поспорят прошлогодняя финалистка, шестая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер и 42-я ракетка мира, чешская теннисистка Маркета Вондроушова.
В своём полуфинальном матче посеянная шестой Жабер нанесла поражение второй ракетке мира, Арине Соболенко из Беларуси со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. Вондроушова же в 1/2 финала со счётом 6:3, 6:3 обыграла бронзового призёра Олимпиады-2020, бывшую третью ракетку мира, украинку Элину Свитолину.
Для Жабер этот финал станет третьим на турнирах «Большого шлема» (Уимблдон-2022, US Open – 2022), для Вондроушовой – вторым («Ролан Гаррос» — 2019). Обе теннисистки пока не завоевали ни одного титула на таком уровне.
- 13 июля 2023
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