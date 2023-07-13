«Спасибо болельщикам». Жабер высказалась о победе над Соболенко в полуфинале Уимблдона

Шестая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер прокомментировала выход в финал Уимблдона-2023. В полуфинальном матче Жабер нанесла поражение второй ракетке мира, Арине Соболенко из Беларуси со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.
«Спасибо болельщикам, которые удержали меня в игре. Было очень сложно принимать её подачи, отбивать её удары. Спасибо вам, что поддерживали и верили в меня.
Я много работаю с тренером по психологии, и это мне очень помогает. Может быть, я потом книгу об этом напишу (смеётся). Очень горжусь собой – потому что старая я, возможно, уже проиграла бы и ехала домой. Но сейчас я учусь превращать плохую энергию в хорошую. Гнев после первого сета – в сосредоточенность. Некоторые вещи я не могу контролировать. Она может подать эйс на брейк-пойнте, иногда это бесит. Но я научилась это принимать. И я рада, что нашла в себе силы выиграть этот матч – и, может быть, этот турнир», — сказала Жабер в интервью на корте.
- 13 июля 2023
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