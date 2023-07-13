Элина Свитолина: очень расстроена, что не смогла выйти в финал Уимблдона

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио, бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями после поражения в полуфинале Уимблдона-2023 от чешки Маркеты Вондроушовой со счётом 3:6, 3:6.

«Расстроена из-за матча. Конечно, это был хороший турнир, но сегодня я расстроена.

Конечно, знаю, что люди (на Украине) меня поддерживают, но это ожидаемо, потому я в полуфинале. Не скажу, что я слишком нервничала, но мне надо было придумать, как лучше противостоять стилю Маркеты. Это очень коварный соперник, она возвращает многие мячи.

Недовольна тем, как справлялась с такими ситуациями, а также некоторыми розыгрышами в начале игры. Она очень хорошо играла, лучше справилась с моей игрой.

Горжусь, что в эти две недели показала бойцовский дух. И как справлялась с нервами. Не сегодня, конечно. Жаль, что сегодня я не смогла сыграть чуть лучше, что не смогла лучше провести некоторые геймы. Но прошлые мои матчи были хорошими.

Если бы в день рождения дочки сказала себе, что уже на Уимблдоне буду играть в полуфинале, мне было бы сложно в такое поверить. Но сейчас я очень расстроена, что не смогла выйти в финал», — сказала Свитолина на послематчевой пресс-конференции.