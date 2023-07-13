«О таком тяжело говорить». Арина Соболенко — о поражении от Жабер в полуфинале Уимблдона

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение от представительницы Туниса Онс Жабер в полуфинале Уимблдона-2023 (6:7 (5:7), 6:4, 6:3 в пользу Онс).
«Тяжело говорить о таком матче. У меня было столько возможностей, а я их не использовала. В ключевые моменты она сыграла чуть лучше меня. Просто тяжёлое, тяжёлое поражение. Но да, это один из лучших сезонов в моей карьере. Если честно, грех жаловаться на свои результаты в этом году. Однако чем дальше заходишь, тем большего тебе хочется. До сих пор тяжело отходить от таких матчей.
В целом сегодня я не смогла показать свой лучший теннис. Решающим было многое. Немного нервов, немного не повезло в некоторых розыгрышах. Она играла не быстро, но очень низко — иногда я такого не ожидала. Она играла невероятно. В ключевые моменты ей чуть больше везло, а я играла не так, как должна была.
Во втором сете она ничего не меняла, просто я… Всё ещё пытаюсь понять. Но в ключевые моменты я играла не так, как должна была, а она пользовалась своими шансами. Я была подавлена, а она — на эмоциональном подъёме. Она делала сумасшедшие удары, которыми обычно не попала бы. Я оказывала на неё слишком мало давления на своей подаче. Подавала я не лучшим образом, она смогла этим воспользоваться, а сама подавала лучше. В общем, всего понемногу», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
- 13 июля 2023
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