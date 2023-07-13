Соболенко — о матче с Жабер: если люди поддерживают соперницу, то что я могу сделать?

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о симпатиях английской публики в полуфинале Уимблдона-2023.

Напомним, Арина со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 3:6 проиграла прошлогодней финалистке турнира, шестой ракетке мира, представительнице Туниса Онс Жабер (6). Стоит отметить, что из-за этого поражения белоруске пока что не удастся дебютировать на первой строчке рейтинга WTA — выход в финал гарантировал ей звание первой ракетки мира.

«Ожидала, что трибуны будут поддерживать её. Я не против такого. Если люди поддерживают мою соперницу, то что я могу сделать? Я фокусируюсь на себе. Знаю, что многие поддерживают меня по телевизору. У меня есть семья, команда. Мне этого хватает», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.