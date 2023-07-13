Соболенко — о матче с Жабер: если люди поддерживают соперницу, то что я могу сделать?

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о симпатиях английской публики в полуфинале Уимблдона-2023.
Напомним, Арина со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 3:6 проиграла прошлогодней финалистке турнира, шестой ракетке мира, представительнице Туниса Онс Жабер (6). Стоит отметить, что из-за этого поражения белоруске пока что не удастся дебютировать на первой строчке рейтинга WTA — выход в финал гарантировал ей звание первой ракетки мира.
«Ожидала, что трибуны будут поддерживать её. Я не против такого. Если люди поддерживают мою соперницу, то что я могу сделать? Я фокусируюсь на себе. Знаю, что многие поддерживают меня по телевизору. У меня есть семья, команда. Мне этого хватает», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
- 13 июля 2023
-
22:40
-
22:32
-
22:17
-
22:04
-
21:58
-
21:53
-
21:46
-
21:00
-
20:47
-
20:41
-
20:35
-
20:18
-
20:09
-
19:57
-
19:39
-
18:58
-
18:46
-
18:33
-
18:18
-
18:10
-
17:59
-
17:40
-
17:24
-
17:22
-
17:18
-
17:16
-
17:01
-
16:52
-
16:31
-
16:10
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:20
-
13:50