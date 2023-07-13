Арина Соболенко: постараюсь сделать всё, чтобы закончить год первой ракеткой мира

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о том, что из-за поражения в полуфинале Уимблдона-2023 не сможет дебютировать на первой строчке рейтинга WTA по итогам турнира.

Напомним, Арина со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 3:6 проиграла прошлогодней финалистке турнира, шестой ракетке мира, представительнице Туниса Онс Жабер (6).

«Не скажу, что думала о том, что могу стать первой ракеткой. Мне важнее то, как я закончу год, потому что в течение сезона ты можешь быть первой, второй, скачешь туда-обратно. Главное – как закончить год. Буду стараться сделать всё, чтобы закончить его первой ракеткой мира», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.