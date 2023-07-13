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Элина Свитолина — об Уимблдоне: благодарна зрителям за поддержку меня и всех украинцев

Элина Свитолина — об Уимблдоне: благодарна зрителям за поддержку меня и всех украинцев
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио, бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина оценила поддержку английской публики на Уимблдоне-2023.

«Поддержка невероятная, зрители болели за меня весь турнир. Даже сегодня за меня сильно болели, когда я уступала в счёте. Очень благодарна зрителям за поддержку меня и всех украинцев. Они по-разному переживают за нас. Многие украинцы приехали сюда после начала конфликта. Спасибо всем за такую разностороннюю поддержку. Не знала, что посол Украины был на матче, мы с ним не контактировали. Не знала, что они были здесь. Спасибо им, что приехали сюда болеть за меня.

Чувствовала ли силу Украины за своими плечами? Да, огромная поддержка. Я получила много сообщений от разных людей. Невероятно, что они были со мной всю дорогу. Надеюсь, так будет и дальше», — сказала Свитолина на пресс-конференции после поражения в полуфинале турнира.

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