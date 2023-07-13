«Может, в третий раз получится». Жабер – о шансе стать чемпионкой турнира «Большого шлема»

Шестая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер поделилась настроем на финал Уимблдона-2023, где она сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой.
«Я всегда верила в психологию, работала над этим с 10 лет. Потому что знаю, что даже если ты недостаточно готов физически, то всегда можешь выиграть за счёт психологии. Наверное, в последних двух матчах так и получилось.
В прошлом году я впервые вышла в финал «Шлема». Я всё ближе к осуществлению давней мечты — к победе на ТБШ. Я многое вынесу не только из предыдущего финала Уимблдона, но и из финала US Open, и постараюсь показать свою лучшую игру. Возможно, в прошлом году я сделала две попытки, чтобы сейчас, на третий раз, всё получилось. Увидим.
Чего жду от финала? Реванша. В этом году я её не обыгрывала. У неё хорошие руки, она здорово играет. Буду отталкиваться от себя. Не знаю, как она сыграет свой второй финал «Большого шлема». Я верю [в свои силы]. Мы обе голодны до победы. Выиграет та, кто больше этого заслужит», — сказала Жабер на послематчевой пресс-конференции.
- 13 июля 2023
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