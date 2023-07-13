Арина Соболенко — Онс Жабер: сейчас я тебя ненавижу, но ты знаешь, что люблю!

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях пост, посвящённый поражению от представительницы Туниса Онс Жабер в полуфинале Уимблдона-2023 (6:7 (5:7), 6:4, 6:3 в пользу Онс).

«Спасибо тем, кто меня поддерживал в эти пару недель! Мне очень понравилось провести время здесь, на Уимблдоне. Поздравляю Онс Жабер с невероятным выступлением сегодня. Сейчас я тебя ненавижу, но ты знаешь, что я тебя люблю (эмодзи «смех до слёз»)! Удачи в финале, ты справишься.

Я знаю, что в жизни всегда на всё есть причины, я верю, что в будущем меня ждёт что-то хорошее! Я буду продолжать упорно работать и доводить себя до предела, чтобы быть уверенной, я стану сильнее», — написала Соболенко в своих социальных сетях.

«Я тебя тоже люблю! Спасибо за потрясающий бой», — отреагировала на пост Жабер в комментариях.