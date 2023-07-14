Жена Джоковича опубликовала забавное видео о том, как Новак проводит время на Уимблдоне

Елена Джокович, супруга 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», сербского теннисиста Новака Джоковича, опубликовала в социальных сетях забавное видео с Уимблдона-2023. На нём Джокович веселится в поездке на тренировку: игрок с помощью микрофона издаёт звуки автомобиля, выкрикивает имя жены и разговаривает с прохожими.

Завтра, 15 июля действующий чемпион Джокович (2) сыграет в полуфинале Уимблдона. Его соперником станет восьмая ракетка мира, 21-летний итальянец Янник Синнер (8). По ходу соревнований Новак уже обыграл аргентинца Педро Качина, австралийца Джордана Томпсона, швейцарца Стэна Вавринку, поляку Хуберту Хуркача (17) и россиянина Андрея Рублёва (7).

В другом полуфинале Уимблдона-2023 сразятся россиянин Даниил Медведев (3) и испанец Карлос Алькарас (1).