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Жена Джоковича опубликовала забавное видео о том, как Новак проводит время на Уимблдоне

Жена Джоковича опубликовала забавное видео о том, как Новак проводит время на Уимблдоне
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Елена Джокович, супруга 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», сербского теннисиста Новака Джоковича, опубликовала в социальных сетях забавное видео с Уимблдона-2023. На нём Джокович веселится в поездке на тренировку: игрок с помощью микрофона издаёт звуки автомобиля, выкрикивает имя жены и разговаривает с прохожими.

Завтра, 15 июля действующий чемпион Джокович (2) сыграет в полуфинале Уимблдона. Его соперником станет восьмая ракетка мира, 21-летний итальянец Янник Синнер (8). По ходу соревнований Новак уже обыграл аргентинца Педро Качина, австралийца Джордана Томпсона, швейцарца Стэна Вавринку, поляку Хуберту Хуркача (17) и россиянина Андрея Рублёва (7).

В другом полуфинале Уимблдона-2023 сразятся россиянин Даниил Медведев (3) и испанец Карлос Алькарас (1).

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