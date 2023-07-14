Селиваненко поделился ожиданиями от полуфинала Уимблдона между Медведевым и Алькарасом

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко рассказал, чего ожидает от полуфинального матча Уимблдона-2023, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.
«Полуфинал турнира «Большого шлема» всегда особое событие в теннисном мире. Для каждого из игроков это матч за выход в свой первый в карьере финал Уимблдона! Алькарас и Медведев достаточно уверенно прошли по турнирной сетке. От их очных матчей всегда ожидание красивого и увлекательного тенниса. Есть разные бумажные расклады, но не стал бы особо на них обращать внимание», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Матч Медведева и Алькараса состоится сегодня, 14 июля. Начало встречи — не раньше 17:30 мск.
- 14 июля 2023
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