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Обыграет ли Даниил Медведев первую ракетку мира в полуфинале Уимблдона?

Сегодня, 14 июля, состоится матч 1/2 финала Уимблдона-2023, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом (первый в рейтинге ATP).

Встреча пройдёт на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и начнётся не раньше 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Даниил Медведев в полуфинале Уимблдона.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: обыграет ли Даниил Медведев первую ракетку мира в полуфинале Уимблдона?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Спортсмены встречались на корте в официальных матчах дважды. Один раз победу одержал Медведев, в другом матче выиграл Алькарас. Мужской турнир Уимблдона-2023 завершится 16 июля.