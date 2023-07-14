Сегодня, 14 июля, состоится матч 1/2 финала Уимблдона-2023, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом (первый в рейтинге ATP).
Встреча пройдёт на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и начнётся не раньше 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Даниил Медведев в полуфинале Уимблдона.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: обыграет ли Даниил Медведев первую ракетку мира в полуфинале Уимблдона?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
Спортсмены встречались на корте в официальных матчах дважды. Один раз победу одержал Медведев, в другом матче выиграл Алькарас. Мужской турнир Уимблдона-2023 завершится 16 июля.
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