«Не пустят — будет скандал». Тарпищев — об обращении польского турнира к россиянам
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал заявление организаторов турнира серии «челленджер» в Польше, которые попросили российских и белорусских теннисистов не регистрироваться на соревнования.
«Это политика, надо внимания не обращать нам на неё, а играть и делать своё дело. Если виза есть — надо ехать. Не пустят — будет скандал», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Ранее организаторы польского челленджера, который пройдёт с 14 по 19 августа 2023 года, сообщили, что игроки из России и Беларуси не будут приветствоваться на турнире. Российские и белорусские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине, однако теннисисты участвуют в мировых турнирах.
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