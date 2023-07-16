Алькарас — первый с 1980-го теннисист, взявший Уимблдон после крупного проигрыша 1-го сета

Испанский теннисист Карлос Алькарас, который сегодня, 16 июля, впервые в карьере стал чемпионом Уимблдона, стал первым с 1980 года спортсменом, которому удалось победить на травяном «Шлеме», проиграв первый сет матча со счётом 1:6 или 0:6.

В сегодняшнем финале Алькарас уступал семикратному чемпиону Уимблдона сербу Новаку Джоковичу со счётом 1:6, однако затем перевернул игру, взяв два сета (7:6 (8:6), 6:1), отдав четвёртый (3:6) и одержав победу в пятом (6:4). В последний раз подобный матч был сыгран в 1980 году, когда швед Бьорн Борг победил американца Джона Макинроя в пяти сетах со счётом 1:6, 7:5, 6:3, 6:7 (14:16), 8:6. Для Борга это был пятый подряд и последний титул на Уимблдоне.

Карлос Алькарас в этом матче завоевал второй в карьере титул чемпиона турнира «Большого шлема»: Уимблдон-2023 прибавился к победе на US Open — 2022.