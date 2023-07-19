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Потапова эмоционально отреагировала на беспрецедентный случай с Шуай на турнире в Венгрии

Потапова эмоционально отреагировала на беспрецедентный случай с Шуай на турнире в Венгрии
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24-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова отреагировала на пренебрежительный комментарий представительницы Венгрии Амариши-Киары Тот касательно панической атаки её соперницы, китаянки Чжан Шуай по первому кругу турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия).

Напомним, в первом сете матча судья ошибочно зафиксировал аут, и Шуай попыталась оспорить решение. Однако судья на вышке согласилась с мнением коллеги. Шуай хотела позвать супервайзера, но Тот подошла к спорной отметке и затёрла её. Китаянку возмутило такое поведение соперницы, разгорелся конфликт. В результате этого у Шуай произошла паническая атака, и теннисистка снялась с турнира.

«Чжан, я так тебе сочувствую! Все мы в туре соревнуемся без «жульничества» и уважаем друг друга! Мне очень грустно это видеть… Так не должно быть. Твоя соперница должна понять и изменить это», — написала Потапова в своих социальных сетях.

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