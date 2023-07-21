Феликс Оже-Альяссим принял участие в стильной фотосессии для мужского журнала
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12-я ракетка мира, чемпион Кубка Дэвиса, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим принял участие в стильной фотосессии для издания о моде и образе жизни для мужчин L'Officiel Hommes.
«Было очень приятно сниматься для L'Officiel Hommes в Монако в этом году», — подписал фото канадский теннисист.
Отметим, что весной этого года Оже-Альяссим стал новым амбассадором модного дома Dior.
Оже-Альяссим неудачно выступил на прошедшем Уимблдоне-2023. В матче первого круга Оже-Альяссим (11) проиграл 119-й ракетке мира, американцу Майклу Ммо (LL) со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 4:6. Поединок теннисистов продлился 4 часа и 2 минуты. Чемпионом турнира, в итоге, стал 20-летний испанец, первая ракетка мира Карлос Алькарас.
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