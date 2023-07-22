Россиянка Анастасия Потапова снялась с турнира WTA-250 в Гамбурге из-за проблем с визой

24-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова снялась с грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия) из-за проблем с визой. Соревнования пройдут с 23 по 29 июля.

«Очень жаль сообщать, но я вынуждена сняться с Гамбурга из-за проблем с визой. Мы и моя команда подали документы вовремя, но, к сожалению, рассмотрение было задержано. В прошлом году мне очень понравилось выступать в Гамбурге, и я надеюсь, что смогу вернуться туда в 2024 году! На данный момент мы с командой делаем всё возможное, чтобы подготовиться как можно лучше к американской серии. Увидимся в Вашингтоне!» — написала Потапова в своих социальных сетях.

Напомним, в прошлом году в Гамбурге Потапова дошла до полуфинала, где со счётом 3:6, 5:7 проиграла эстонке Анетт Контавейт.