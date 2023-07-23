Анастасия Потапова опубликовала фото из бассейна в ярком купальнике

24-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях новые фотографии с отдыха. На них она позирует в бассейне.

«Восстановление после тренировок», — подписала фото Потапова.

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Потапова отдыхает после выступления на Уимблдоне-2023. Напомним, Анастасия дошла до третьего круга соревнований, где со счётом 2:6, 5:7 проиграла 16-летней соотечественнице, Мирре Андреевой (Q). По ходу турнира Потаповой удалось победить швейцарку Селин Наэф (Q) и словенку Каю Юван (Q). Отметим, что июль сразу после Уимблдона — традиционное время отдыха многих теннисистов и теннисисток посреди сезона.

Ранее Потапова снялась с грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия) из-за проблем с визой. Соревнования пройдут с 23 по 29 июля.