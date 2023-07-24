Дарья Касаткина: не ожидала, что «Барби» окажется таким глубоким фильмом

11-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями от просмотра недавно вышедшего голливудского фильма «Барби».

«Не ожидала, что «Барби» окажется таким глубоким фильмом», — написала Касаткина в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд некоторое время назад стал героем мема из серии «Барбенгеймер». Ранее в прокат вышли сразу два ожидаемых фильма — «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Пользователи социальных сетей назвали ситуацию в прокате «Барбенгеймером» и придумали по этому поводу множество мемов. Героем одного из них стал Рууд.

Ранее Касаткина потерпела поражение в четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия).