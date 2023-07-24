Отец Иги Свёнтек рассказал, какие у дочери отношения с Ариной Соболенко
Поделиться
Томаш Свёнтек, отец трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Иги Свёнтек, высказался об отношениях дочери с одной из главных её соперниц в туре — чемпионкой Australian Open – 2023, второй ракеткой мира, белоруской Ариной Соболенко.
«Мы никогда не говорили об этом, но они, безусловно, уважают друг друга как игроки. Но это не значит, что все эти девушки сидят вместе в раздевалке и общаются друг с другом. Скорее, они приходят только переодеться до и после игры или тренировки, только на некоторое время, и возвращаются к работе со своей командой», — приводит слова Свёнтека Rzeczpospolita.
Отметим, что Томаш Свёнтек является директором грунтового турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша).
Комментарии
- 24 июля 2023
-
22:42
-
21:43
-
21:32
-
21:21
-
21:14
-
20:56
-
20:49
-
20:11
-
20:08
-
19:57
-
19:48
-
19:30
-
19:10
-
18:57
-
18:00
-
17:40
-
16:19
-
16:01
-
15:52
-
15:02
-
13:49
-
13:31
-
10:42
-
10:34
-
10:22
-
10:10
-
01:59
-
01:57
-
00:28
-
00:17
-
00:01
- 23 июля 2023
-
23:12
-
23:01
-
22:30
-
22:03
Партнерский контент