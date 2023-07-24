Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Отец Иги Свёнтек рассказал, какие у дочери отношения с Ариной Соболенко

Отец Иги Свёнтек рассказал, какие у дочери отношения с Ариной Соболенко
Комментарии

Томаш Свёнтек, отец трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Иги Свёнтек, высказался об отношениях дочери с одной из главных её соперниц в туре — чемпионкой Australian Open – 2023, второй ракеткой мира, белоруской Ариной Соболенко.

«Мы никогда не говорили об этом, но они, безусловно, уважают друг друга как игроки. Но это не значит, что все эти девушки сидят вместе в раздевалке и общаются друг с другом. Скорее, они приходят только переодеться до и после игры или тренировки, только на некоторое время, и возвращаются к работе со своей командой», — приводит слова Свёнтека Rzeczpospolita.

Отметим, что Томаш Свёнтек является директором грунтового турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша).

Материалы по теме
16-летняя Мирра Андреева сокрушила украинку! Дебют в качестве сеяной вышел с «баранкой»
16-летняя Мирра Андреева сокрушила украинку! Дебют в качестве сеяной вышел с «баранкой»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023