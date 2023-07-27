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Шамиль Тарпищев: Рублёв в этом году реально прибавил. Реально он в пятёрке в мире

Шамиль Тарпищев: Рублёв в этом году реально прибавил. Реально он в пятёрке в мире
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высоко оценил уровень олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, седьмой ракетки мира, россиянина Андрея Рублёва после его победы в первом круге грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

Рублёв (2/WC) не без труда обыграл 54-ю ракетку мира, представителя Испании Бернабе Сапата-Миральеса. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 53 минуты и завершилась со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (9:7) в пользу Рублёва.

«Рублёв в этом году реально прибавил, стал стабильнее играть. Подача лучше стала. Вариативности ещё не хватает, но реально он в пятёрке в мире. В рейтинге за этот год он четвёртый, сразу за Медведевым. Это объективно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

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