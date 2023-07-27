Хольгер Руне принял участие в фотосессии для модного журнала

Шестая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне принял участие в фотосессии для французского модного журнала L’Officiel. Теннисист примерил на себя различные яркие образы.

На прошедшем Уимблдоне-2023 Руне дошёл до четвертьфинала, где со счётом 6:7 (3:7), 4:6, 4:6 проиграл будущему чемпиону, первой ракетке мира, испанцу Карлосу Алькарасу. После матча Хольгер жаловался на плохое самочувствие. Перед этим по ходу соревнований датчанин обыграл британца Джорджа Лоффагена (WC), испанца Роберто Карбальес-Баэну, испанца Алехандро Давидович-Фокину (31) и болгарина Григора Димитрова (21).

Руне планирует стартовать на американской серии турниров с «Мастерса» в Торонто (Канада), который пройдёт с 7 по 13 августа.