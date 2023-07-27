Хольгер Руне принял участие в фотосессии для модного журнала
Поделиться
Шестая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне принял участие в фотосессии для французского модного журнала L’Officiel. Теннисист примерил на себя различные яркие образы.
На прошедшем Уимблдоне-2023 Руне дошёл до четвертьфинала, где со счётом 6:7 (3:7), 4:6, 4:6 проиграл будущему чемпиону, первой ракетке мира, испанцу Карлосу Алькарасу. После матча Хольгер жаловался на плохое самочувствие. Перед этим по ходу соревнований датчанин обыграл британца Джорджа Лоффагена (WC), испанца Роберто Карбальес-Баэну, испанца Алехандро Давидович-Фокину (31) и болгарина Григора Димитрова (21).
Руне планирует стартовать на американской серии турниров с «Мастерса» в Торонто (Канада), который пройдёт с 7 по 13 августа.
Комментарии
- 27 июля 2023
-
19:55
-
19:45
-
19:29
-
18:48
-
18:42
-
18:36
-
18:21
-
18:05
-
17:51
-
17:36
-
15:35
-
14:56
-
14:46
-
13:41
-
10:36
-
00:48
-
00:38
- 26 июля 2023
-
23:51
-
23:25
-
23:11
-
21:35
-
21:16
-
20:37
-
20:22
-
20:10
-
19:02
-
17:59
-
17:48
-
16:04
-
15:24
-
14:10
-
14:00
-
13:46
-
13:11
-
12:25
Партнерский контент