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Доминик Гашек отреагировал на депортацию российской теннисистки из Чехии

Доминик Гашек отреагировал на депортацию российской теннисистки из Чехии
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Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек в «Твиттере» отреагировал на депортацию российской теннисистки, которая приехала в Прагу для участия в хардовом турнире категории WTA-250.

«Отлично! Спасибо. Теперь я просто прошу, чтобы не было недопонимания, министерство внутренних дел Чехии выступило с чётким заявлением, что, если российские или белорусские спортсмены въедут в нашу страну, они будут немедленно депортированы. И, пожалуйста, сразу выложите на сайты министерств иностранных и внутренних дел Чехии», – написал Гашек на своей странице.

О депортации российской теннисистки стало известно сегодня, 28 июля. Напомним, в июне текущего года Чехия ввела запрет для своих команд выступать на территории России, а также запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях на своей территории.

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