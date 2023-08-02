«День в пути». Руне опубликовал фотографию из самолёта по дороге в Торонто

Датский теннисист Хольгер Руне, шестая ракетка мира, опубликовал в социальных сетях пост, в котором сообщил о своём отъезде в Торонто (Канада) для участия в американской серии соревнований.

Фото: Социальные сети Хольгера Руне

«День в пути. Примерно через 12 часов я буду в Торонто. С нетерпением жду новой возможности соревноваться», — подписал спортсмен новую фотографию.

Хольгер Руне не принимал участия в турнирах после своего выступления на Уимблдоне, где дошёл до четвертьфинала. Он снялся с турнира ATP-250 в Умаге (Хорватия), на котором должен был сыграть в конце июля. Два дня назад спортсмен провёл в Монако тренировку с вернувшейся в тур соотечественницей Каролиной Возняцки.

Далее Руне выступит на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати, а также сыграет на Открытом чемпионате США.