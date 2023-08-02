Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«День в пути». Руне опубликовал фотографию из самолёта по дороге в Торонто

«День в пути». Руне опубликовал фотографию из самолёта по дороге в Торонто
Аудио-версия:
Комментарии

Датский теннисист Хольгер Руне, шестая ракетка мира, опубликовал в социальных сетях пост, в котором сообщил о своём отъезде в Торонто (Канада) для участия в американской серии соревнований.

Фото: Социальные сети Хольгера Руне

«День в пути. Примерно через 12 часов я буду в Торонто. С нетерпением жду новой возможности соревноваться», — подписал спортсмен новую фотографию.

Хольгер Руне не принимал участия в турнирах после своего выступления на Уимблдоне, где дошёл до четвертьфинала. Он снялся с турнира ATP-250 в Умаге (Хорватия), на котором должен был сыграть в конце июля. Два дня назад спортсмен провёл в Монако тренировку с вернувшейся в тур соотечественницей Каролиной Возняцки.

Далее Руне выступит на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати, а также сыграет на Открытом чемпионате США.

Материалы по теме
Медведев разомнётся на двух «Мастерсах» перед US Open! Расписание турниров августа
Медведев разомнётся на двух «Мастерсах» перед US Open! Расписание турниров августа
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023