Анастасия Потапова раскрыла характер травмы, которую она получила в Вашингтоне

26-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова раскрыла характер травмы, полученной в матче первого круга турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

На старте соревнований Потапова встречалась с олимпийской чемпионкой 2020 года, 15-й ракеткой мира представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (6). Потапова и Бенчич провели на корте 54 минуты, однако при счёте 6:5 в пользу швейцарки Потапова отказалась от продолжения встречи. Россиянка получила травму, пытаясь побежать за мячом.

«К сожалению, я не смогла доиграть матч в Вашингтоне, так как получила травму голеностопа. В моём случае для полного восстановления потребуется время. Моя команда сделает всё возможное, чтобы я как можно скорее вернулась на корт здоровой и смогла продолжить борьбу на американской серии. Всем спасибо за слова поддержки, я очень это ценю», — написала Потапова в своих социальных сетях.