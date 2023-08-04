Серена Уильямс запускает новое детское шоу, вдохновившись куклой дочери

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о запуске нового детского шоу, вдохновившись любимой куклой пятилетней дочери спортсменки – Олимпии.
«Было удивительно видеть, как Кай Кай (имя куклы. – Прим. «Чемпионата») покорила сердца стольких юных поклонников, поэтому мы очень рады представить им танец с Кай Кай! Что может быть лучше для того, чтобы ваши дети были активными, чем изучение танцевальных движений у самой Кай Кай?
Как член семьи, которая любит танцевать, я знаю, что буду рядом с моей дочерью, отрабатывая наши новые движения. Мы не можем дождаться, когда другие семьи смогут посмотреть и потанцевать вместе!» – приводит слова Уильямс people.com.
Сообщается, что новый сериал основан на танцевальных видео куклы Кай Кай на TikTok с эпизодами, посвящёнными сезонным и ориентированным на детей темам.
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