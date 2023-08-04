Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс запускает новое детское шоу, вдохновившись куклой дочери

Серена Уильямс запускает новое детское шоу, вдохновившись куклой дочери
Аудио-версия:
Комментарии

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о запуске нового детского шоу, вдохновившись любимой куклой пятилетней дочери спортсменки – Олимпии.

«Было удивительно видеть, как Кай Кай (имя куклы. – Прим. «Чемпионата») покорила сердца стольких юных поклонников, поэтому мы очень рады представить им танец с Кай Кай! Что может быть лучше для того, чтобы ваши дети были активными, чем изучение танцевальных движений у самой Кай Кай?

Как член семьи, которая любит танцевать, я знаю, что буду рядом с моей дочерью, отрабатывая наши новые движения. Мы не можем дождаться, когда другие семьи смогут посмотреть и потанцевать вместе!» – приводит слова Уильямс people.com.

Сообщается, что новый сериал основан на танцевальных видео куклы Кай Кай на TikTok с эпизодами, посвящёнными сезонным и ориентированным на детей темам.

Материалы по теме
Фото
Серена Уильямс раскрыла пол второго ребёнка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023