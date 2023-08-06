Циципас: моя цель — превзойти лучший результат Бадосы в мировом рейтинге

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас после победы на турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика) сообщил, что хочет превзойти лучший результат испанки Паулы Бадосы в мировом рейтинге.

В апреле прошлого года Бадоса поднялась на вторую строчку рейтинга WTA. Лучший результат Циципаса — третье место в рейтинге ATP в 2021 году.

«Моя цель — превзойти лучший результат Паулы в мировом рейтинге. Положительный момент в наших отношениях заключается в том, что мы конкурируем друг с другом в здоровом смысле, поэтому я надеюсь повторить её лучший результат или даже подняться выше. Прямо сейчас я нахожусь в хорошей позиции, чтобы добраться до цели. Но она по-прежнему далека», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Напомним, Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня.