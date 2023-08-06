«С моей девочкой». Арина Соболенко опубликовала фото с отдыха с Паулой Бадосой

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новые фото с бывшей второй ракеткой мира, испанкой Паулой Бадосой из Монреаля (Канада). Напомним, теннисистки являются близкими подругами.

«Много, много, много веселья из вчерашней ночи. С моей девочкой», — подписала забавные фотографии Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

И Соболенко, и Бадоса готовятся к выступлению на турнире категории WTA-1000 в Монреале. Арина посеяна на турнире под вторым номером и начнёт соревнования со второго раунда. Её соперницей станет либо хорватка Петра Мартич, либо квалифаер/лаки-лузер. Бадосе же на старте предстоит сразиться с 11-й сеяной, представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.