«С моей девочкой». Арина Соболенко опубликовала фото с отдыха с Паулой Бадосой

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новые фото с бывшей второй ракеткой мира, испанкой Паулой Бадосой из Монреаля (Канада). Напомним, теннисистки являются близкими подругами.
«Много, много, много веселья из вчерашней ночи. С моей девочкой», — подписала забавные фотографии Соболенко.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Фото: из личного архива Арины Соболенко
И Соболенко, и Бадоса готовятся к выступлению на турнире категории WTA-1000 в Монреале. Арина посеяна на турнире под вторым номером и начнёт соревнования со второго раунда. Её соперницей станет либо хорватка Петра Мартич, либо квалифаер/лаки-лузер. Бадосе же на старте предстоит сразиться с 11-й сеяной, представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.
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